Kaiko adquiere los activos de Amberdata

La plataforma de datos cripto con sede en París, Kaiko, ha anunciado la adquisición de Amberdata, proveedor especializado en el mercado estadounidense. Este acuerdo se produce en un momento de creciente demanda por parte de inversores institucionales de datos de mercado de activos digitales, derivados y análisis on-chain. Según representantes de Kaiko, esta transacción permitirá ofrecer datos de mayor calidad a bancos, gestores de activos y fondos de cobertura. Así lo informó Cointelegraph.com informó .

Como resultado de esta adquisición, las herramientas de análisis de derivados e investigación basada en inteligencia artificial de Amberdata, incluida la plataforma de análisis de opciones GVOL, se han integrado en el ecosistema de Kaiko. La directora ejecutiva de Kaiko, Ambre Soubiran, confirmó que el acuerdo se cerró el lunes, aunque el valor y los términos de la transacción se mantienen en privado. Esta es la quinta gran adquisición de Kaiko, lo que refuerza aún más su posición en el mercado.

La empresa combinada presta servicios ahora a más de 250 clientes institucionales en todo el mundo. Anteriormente, en mayo, Kaiko incorporó a Cometh, un proveedor con licencia bajo el reglamento MiCA de la UE. Además, en febrero, se inició un proyecto en colaboración con Bloomberg para integrar datos financieros tradicionales en el entorno blockchain.

Ambre Soubiran destacó que las empresas que trabajan con datos de criptomonedas deben adaptarse ahora a los estándares de las finanzas tradicionales (TradFi). La adquisición de Amberdata convierte a Kaiko en la única empresa independiente y regulada a nivel mundial capaz de satisfacer todas las necesidades de datos de los clientes institucionales.