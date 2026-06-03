Precios de venta de lingotes de oro anunciados para el 3 de junio

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Precios de venta de lingotes de oro anunciados para el 3 de junio

El Banco Central de Uzbekistán ha anunciado los precios de venta de los lingotes de oro estandarizados para el 3 de junio.

El precio de 1 gramo de oro ha aumentado 1.200 UZS en comparación con el valor anterior.

Los precios de los lingotes de oro estandarizados son los siguientes:
5 gramos — 9.689.000 UZS.
10 gramos — 18.842.000 UZS.
20 gramos — 36.685.000 UZS.
50 gramos — 91.616.000 UZS.
100 gramos — 181.018.000 UZS.

Los lingotes de oro estandarizados se pueden adquirir en las oficinas de todos los bancos de Uzbekistán.

Nota: Por favor, verifique la disponibilidad de lingotes de oro antes de visitar una oficina bancaria. Es posible que muchas sucursales estén agotadas.

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