Precios de venta de lingotes de oro anunciados para el 3 de junio

El Banco Central de Uzbekistán ha anunciado los precios de venta de los lingotes de oro estandarizados para el 3 de junio.

El precio de 1 gramo de oro ha aumentado 1.200 UZS en comparación con el valor anterior.

Los precios de los lingotes de oro estandarizados son los siguientes:

5 gramos — 9.689.000 UZS.

10 gramos — 18.842.000 UZS.

20 gramos — 36.685.000 UZS.

50 gramos — 91.616.000 UZS.

100 gramos — 181.018.000 UZS.

Los lingotes de oro estandarizados se pueden adquirir en las oficinas de todos los bancos de Uzbekistán.

Nota: Por favor, verifique la disponibilidad de lingotes de oro antes de visitar una oficina bancaria. Es posible que muchas sucursales estén agotadas.