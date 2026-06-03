El Tesoro de EE. UU. sanciona a cuatro grandes exchanges cripto iraníes

Como parte de su campaña «Economic Fury» destinada a aislar a Irán del sistema financiero global, el Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a cuatro grandes exchanges de criptomonedas del país, incluido Nobitex, la plataforma más grande. El martes, el Tesoro añadió los exchanges Wallex, Bitpin y Ramzinex a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta medida prohíbe a empresas y particulares estadounidenses prestar servicios a estas plataformas. Cointelegraph.com informa .

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que, mientras la economía iraní enfrenta una crisis, el régimen utiliza tecnologías de activos digitales con fines corruptos, como evadir sanciones y sacar fondos del país. Estas medidas forman parte de una amplia campaña de presión económica iniciada en abril de este año.

El gobierno de EE. UU. considera que detener el programa nuclear de Irán es una de sus principales prioridades. En una declaración reciente, Scott Bessent reveló que se han incautado casi 1.000 millones USD en criptoactivos de exchanges y billeteras iraníes desde el inicio del conflicto. Se informa que el exchange Nobitex continúa facilitando pagos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otras entidades sancionadas.

Según datos de la plataforma de análisis blockchain Chainalysis, Nobitex se encuentra en el centro del «oleoducto de dólares digitales» de Irán y controla casi el 50% del volumen de comercio cripto del país. El Tesoro también acusó al exchange de participar en la vigilancia estatal de los ciudadanos. El CEO de Nobitex, Seyed Ali Khoee, y su presidente, Amir Hossein Rad, también han sido incluidos en la lista de sanciones.