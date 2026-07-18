Uzbekistán entra en el top 10 de cambios tácticos en el Mundial 2026

Aunque la selección nacional de Uzbekistán no logró sus objetivos de resultados en la Copa del Mundo 2026, se situó entre los equipos más activos del torneo en un indicador específico.

Según datos de Opta Analyst, el equipo dirigido por Fabio Cannavaro cambió frecuentemente su estructura táctica durante los partidos, registrando el mismo resultado que Inglaterra e Irán.

Uzbekistán cambió su esquema táctico varias veces por partido

Según las estadísticas, la selección de Uzbekistán cambió su estructura táctica una media de 2,7 veces cada 90 minutos.

Este indicador permitió a la selección nacional situarse entre los diez equipos que realizaron más cambios tácticos en el Mundial.

Uzbekistán registró el mismo resultado que Inglaterra e Irán. Esto demuestra que el cuerpo técnico ajustó regularmente su plan de juego según la situación en el campo, las acciones del rival y el marcador.

Dos equipos asiáticos lideran la lista

Qatar y Jordania comparten el primer puesto en el ranking de equipos que más cambiaron su esquema táctico. Ambas selecciones cambiaron su estructura una media de 3,3 veces cada 90 minutos.

El top 10 quedó de la siguiente manera:

Qatar — 3,3 veces; Jordania — 3,3; Bélgica — 3,0; República Checa — 3,0; Paraguay — 2,8; Inglaterra — 2,7; Uzbekistán — 2,7; Irán — 2,7; Argelia — 2,5; Egipto — 2,4.

De este modo, cuatro selecciones asiáticas forman parte del top 10.

El equipo de Cannavaro reaccionó activamente a la situación

La selección de Uzbekistán disputó tres encuentros en la Copa del Mundo. Los datos de Opta muestran que el cuerpo técnico dirigido por Fabio Cannavaro no utilizó un esquema único en los partidos.

El equipo intentó modificar el equilibrio entre defensa y ataque, fortalecer el juego por las bandas y actualizar las funciones de los jugadores según el marcador durante los encuentros.

Sin embargo, esta actividad táctica no se tradujo en resultados finales: Uzbekistán perdió los tres partidos de la fase de grupos.

El primer Mundial recordado por dos goles históricos

En su primera participación histórica en una Copa del Mundo, Uzbekistán se enfrentó a Portugal, Colombia y la República Democrática del Congo en el grupo K.

El primer gol de la selección nacional en los Mundiales fue marcado por Abbosbek Fayzullayev .

El gol de Eldor Shomurodov contra la RD del Congo fue reconocido como uno de los más bellos de la fase de grupos.

Los resultados no fueron los esperados, pero el primer Mundial de Uzbekistán será recordado por sus búsquedas tácticas y los goles que ya forman parte de la historia del fútbol del país.