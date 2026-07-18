Abdukodir Khusanov se reunió con el embajador británico en Uzbekistán

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Abdukodir Khusanov se reunió con el embajador británico en Uzbekistán

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, se reunió con el embajador del Reino Unidoen Uzbekistán, Timothy Smart. La conversación tuvo lugar en un ambiente cordial, donde ambas partes intercambiaron opiniones sobre el fútbol y las relaciones deportivas.

Al finalizar el encuentro, se le entregó al embajador una camiseta de la selección nacional de Uzbekistán firmada por Khusanov.

Un encuentro en un ambiente cordial

Las imágenes difundidas muestran a Abdukodir Khusanov y Timothy Smart conversando en un entorno informal.

Durante la reunión, es probable que se haya discutido la carrera del jugador en Inglaterra, el desarrollo del fútbol uzbeko y los lazos deportivos entre ambos países.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial adicional sobre los detalles de la conversación.

Un regalo especial para el embajador

Al concluir la reunión, Abdukodir Khusanov le regaló a Timothy Smart la camiseta de la selección nacional con el emblema de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán.

La camiseta también cuenta con la firma personal de Khusanov. Ambos posaron juntos con este obsequio conmemorativo.

Khusanov representa a Uzbekistán en el fútbol británico

El encuentro de Abdukodir Khusanov con el representante británico tiene un significado simbólico. El defensa uzbeko juega en el fútbol inglés y contribuye a aumentar el interés internacional por el fútbol de su país.

Cada uno de sus partidos y sus apariciones fuera del campo son fundamentales para la imagen del fútbol uzbeko en el extranjero.

Esta charla con Timothy Smart fue una muestra más de la diplomacia deportiva.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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