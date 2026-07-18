Lionel Messi sobre Lamine Yamal: "Es uno de los mejores jugadores del mundo"

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Lionel Messi sobre Lamine Yamal: "Es uno de los mejores jugadores del mundo"

El mundo del fútbol está ante un choque apasionante. En la final del prestigioso torneo que se disputa en tierras estadounidenses, las selecciones de Argentina y España lucharán por el título. Este encuentro no solo será un duelo entre dos potencias, sino también una confrontación entre dos generaciones: la leyenda Lionel Messi y el joven talento Lamine Yamal. Así lo informa Goal.com informa .

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, elogió el talento de la joven estrella Lamine Yamal antes del partido decisivo. Según Goal.com, el experimentado mediapunta destacó que ha seguido de cerca la evolución del extremo de 19 años, formado en la cantera del FC Barcelona. Messi ya ha incluido a Yamal, representante de su antiguo club, entre los mejores futbolistas del mundo.

Una foto histórica y una coincidencia simbólica

Antes de esta final, se volvió viral en redes sociales una foto de un proyecto benéfico donde aparece Lionel Messi con un Lamine Yamal bebé. Al hablar de esta coincidencia, Messi reconoció que la vida está llena de sorpresas. "Esta foto es simplemente increíble. Lo tuve en mis brazos cuando era un bebé, y ahora nos enfrentaremos en la final de la Copa del Mundo", afirmó la estrella argentina.

Lionel Messi expresó su confianza en que Lamine Yamal tiene un futuro brillante. Según sus palabras, el joven jugador tiene todas las condiciones para lograr resultados históricos. Messi añadió que el éxito de Yamal es también un triunfo para el FC Barcelona, club al que guarda mucho cariño. Sin embargo, no ocultó que la experiencia intentará frenar el ímpetu de la juventud en la final.

«Lamine es un jugador fantástico. Juega en el club que amo y al que siempre deseo lo mejor. Con solo 19 años, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del mundo. Haremos todo lo posible para que no muestre su mejor versión en la final, aunque será muy difícil», dijo Lionel Messi.

Estadísticas y estado de los equipos

Ambos equipos llegan a la final en un estado de forma excelente. Mientras que la selección española mantiene una racha de 17 partidos invicta, Argentina ha logrado 14 victorias consecutivas en todas las competiciones. Estas cifras auguran un partido muy disputado.

Lionel Messi también lidera la carrera por el máximo goleador del torneo. Con ocho goles, está empatado con Kylian Mbappé. Este duelo táctico en el estadio de Nueva Jersey determinará al nuevo monarca del fútbol mundial. La defensa española, liderada por Lamine Yamal, deberá cumplir la compleja tarea de detener al experimentado Messi.

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Jahongir Tursunov
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