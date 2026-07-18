SpaceX Starship listo para el despegue: motores reemplazados y nueva fecha fijada

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, se prepara para el próximo vuelo de prueba de su sistema de cohetes más potente, Starship. La misión, que fue pospuesta anteriormente debido a fallos técnicos, se espera ahora para el 20 de julio. Este vuelo se considera no solo una prueba técnica, sino también un nuevo paso en la exploración espacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

El vuelo, programado inicialmente para el 16 de julio, fue cancelado debido a una parada de emergencia durante el proceso de encendido de los motores del propulsor Super Heavy. Según Dima Zenyuk, informante y empleado de Tesla y SpaceX, los ingenieros tuvieron que reemplazar por completo dos motores Raptor para solucionar el fallo. Ante este retraso inesperado, se observó una ligera caída en el precio de las acciones de la empresa.

Objetivos principales de la misión y debut de Starlink V3

Esta misión, denominada Flight 13, será el segundo vuelo de prueba de la versión Starship V3. Uno de los aspectos más importantes de este vuelo es el despliegue en órbita, por primera vez, de 20 satélites Starlink V3 totalmente funcionales. Esta nueva generación de satélites servirá para ampliar aún más la cobertura y mejorar la calidad de Internet a nivel mundial.

Asimismo, durante el vuelo, los especialistas de SpaceX planean realizar un experimento de reencendido del motor Raptor en el espacio. Este proceso tecnológico es crucial para probar las futuras misiones espaciales de larga distancia y las capacidades de maniobra de la nave. Si la prueba tiene éxito, reforzará significativamente las posibilidades de reutilización de Starship.

Según el plan, tras la separación de las etapas del cohete, el propulsor Super Heavy amerizará de forma controlada en el Golfo de México. La parte superior de la nave, Starship, tiene previsto finalizar su vuelo con un amerizaje en el Océano Índico. Según ixbt.com, estos procesos deberían demostrar en la práctica las capacidades de recuperación del cohete.

Este vuelo también es importante para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, ya que el desarrollo del proyecto Starlink podría ampliar en el futuro las posibilidades de Internet satelital de alta velocidad en nuestra región. SpaceX está completando actualmente todas las revisiones técnicas y realizando los preparativos finales en la plataforma de lanzamiento.