Mancha roja en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: Samsung explica oficialmente la causa del problema

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics ha aclarado el problema de las manchas rojas en las pantallas de los smartphones Galaxy S26 Ultra, que ha causado preocupación entre los usuarios en las últimas semanas. Los análisis realizados por los ingenieros de la compañía han demostrado que no se trata de un defecto físico de la pantalla ni del efecto de "burn-in" propio de los paneles OLED, sino de una particularidad relacionada con el software. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las primeras quejas sobre el problema surgieron de usuarios que habían estado utilizando el dispositivo durante 3 o 4 meses. Los propietarios del smartphone se quejaron de la aparición de un tono rojizo notable en la parte central de la pantalla, temiendo que pudiera ser un fallo técnico de este costoso flagship. Sin embargo, según ixbt.com, Samsung ha estudiado el fenómeno a fondo y ha logrado encontrar una solución.

El efecto inesperado de una nueva tecnología

Los expertos de la compañía explican que la aparición de la mancha roja está directamente relacionada con la tecnología Privacy Display, utilizada por primera vez en el modelo Galaxy S26 Ultra. Este sistema se basa en la tecnología LEAD 2.0, que sirve para mejorar la eficiencia energética y la calidad de la reproducción del color al prescindir de los polarizadores tradicionales en los paneles OLED.

Los representantes de Samsung señalan que cuando el brillo de la pantalla se ajusta al máximo y en condiciones de iluminación ambiental muy fuerte, pueden producirse ciertas desviaciones en el balance de color. Es precisamente este fenómeno el que el ojo humano percibe como una sombra rojiza en la parte central de la pantalla. Es decir, no es un fallo de hardware, sino una característica de la refracción de la luz en este nuevo tipo de panel.

La compañía ya ha preparado una solución de software para resolver este problema. Una actualización optimizada para la corrección de color ha comenzado a instalarse para los usuarios que se han puesto en contacto con los centros de servicio. Esto permite a los usuarios solucionar el problema mediante una simple actualización de software, sin necesidad de reemplazar la pantalla del smartphone.

Se espera que, en un futuro próximo, esta corrección esté disponible para todos los propietarios de Galaxy S26 Ultra en forma de actualización de software remota (OTA). Esta es una noticia importante, ya que cualquier defecto en la pantalla de un smartphone de alta gama se percibe como un perjuicio económico serio.

Cabe recordar que, anteriormente, los usuarios del Galaxy S26 Ultra habían publicado en redes sociales numerosas fotos y vídeos sobre una extraña alteración del color que aparecía precisamente en el centro de la pantalla. La rápida respuesta de Samsung y su declaración sobre la naturaleza del problema han puesto fin a la preocupación de muchos compradores.