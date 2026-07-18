Beelink presenta el modelo ME Pro 370, que funciona como mini-PC y NAS

Beelink, empresa consolidada en el mercado de los mini-PC, ha dado un nuevo paso en el mundo de los dispositivos híbridos. El recién presentado modelo ME Pro 370 es capaz de actuar simultáneamente como un mini-PC de alto rendimiento y como un sistema de almacenamiento en red (NAS) de gran capacidad. Estas soluciones universales suelen estar diseñadas para usuarios profesionales y especialistas que trabajan con grandes volúmenes de datos. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

La característica principal del dispositivo se manifiesta en su arquitectura interna. Según datos de ixbt.com, el modelo ME Pro 370 está equipado con el procesador más reciente y potente de AMD, el Ryzen AI 9 HX 370. Por lo general, los sistemas NAS estándar no requieren tal potencia de cálculo, pero Beelink ha adaptado este modelo para tareas complejas, incluyendo el trabajo con algoritmos de IA.

Capacidades de memoria y especificaciones técnicas

El aspecto más sorprendente del ME Pro 370 es su capacidad de almacenamiento de datos. A pesar de su chasis compacto (145 x 165 mm o 112 x 121 mm según la modificación), los usuarios pueden instalar tres SSD en formato M.2 y, adicionalmente, dos o cuatro unidades SATA. Esto convierte al dispositivo en un auténtico almacén de datos.

Los representantes de la compañía destacan que la versión de gama alta tiene capacidad para albergar hasta 132 TB de datos en total. Cabe señalar que esta cifra es solo un ejemplo dado por Beelink; con la aparición de discos de mayor capacidad en el mercado, este límite podrá ampliarse aún más. Para la memoria RAM, se han reservado dos ranuras, y el fabricante también ofrece versiones con 32 GB de memoria operativa.

Comunicación y política de precios

En cuanto a las interfaces de conexión, el nuevo mini-PC cumple plenamente con los estándares modernos. El dispositivo incluye:

Puertos USB4 de alta velocidad;

Dos tipos de puertos de red: RJ45 2.5GbE y RJ45 10GbE de nivel profesional;

Módulo Wi-Fi 6E para conexión inalámbrica.

Teniendo en cuenta la creciente demanda de mini-PC, este modelo puede ser muy útil para sistemas de videovigilancia o como servidor para pequeñas oficinas. Especialmente, la presencia del puerto 10GbE permite transferir datos en la red local en cuestión de segundos.

En cuanto a los precios, el Beelink ME Pro 370 salió a la venta en el mercado chino a precios bastante asequibles. La versión más pequeña está valorada en unos 590 dólares, mientras que la versión superior, con todas las opciones de expansión, se vende por 635 dólares. Estos precios parecen bastante competitivos en relación con las características técnicas y la funcionalidad del dispositivo.