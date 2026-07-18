Trump plantea una idea de candidatura sorpresa para el Mundial 2038

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Trump plantea una idea de candidatura sorpresa para el Mundial 2038

Estados Unidos está listo para albergar otro Mundial después de la Copa del Mundo de 2026. El presidente Donald Trump afirmó que el país podría organizar el próximo torneo a un alto nivel incluso por su cuenta, sin Canadá ni México.

Sin embargo, otra opción mencionada por Trump llamó más la atención: según él, Estados Unidos y China podrían coorganizar una futura Copa del Mundo.

Estados Unidos quiere albergar otro Mundial

Donald Trump habló sobre esto en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En su opinión, el torneo de 2026 demostró la capacidad de Estados Unidos para organizar grandes eventos deportivos. Por ello, el país podría ser candidato para otra Copa del Mundo en el futuro.

Trump declaró que la próxima vez, Estados Unidos también estaría dispuesto a organizar el torneo de forma independiente, sin la participación de Canadá y México.

Trump mencionó la opción de Estados Unidos y China

El presidente estadounidense también habló de otra idea discutida con Gianni Infantino.

« Gianni me dijo que la próxima Copa del Mundo podría ser coorganizada por China y Estados Unidos. Los vuelos entre partidos serían cortos y cómodos para los jugadores. Sin duda, les encantaría », cita Fox News las palabras de Trump.

Por ahora, esta propuesta no es una candidatura oficial, sino una idea que ha sido discutida.

Se conocen los anfitriones de los próximos dos Mundiales

España, Portugal y Marruecos albergarán los partidos principales de la Copa del Mundo 2030.

Con motivo del centenario del primer torneo, algunos partidos también se organizarán en Sudamérica. Están previstos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

El Mundial de 2034 se llevará a cabo en Arabia Saudita.

La intriga principal gira en torno al Mundial 2038

El país anfitrión de la Copa del Mundo 2038 aún no ha sido determinado. Por lo tanto, el número de países interesados en acoger el torneo y las posibles candidaturas conjuntas podría aumentar en los próximos años.

Que Estados Unidos sea candidato a otro Mundial no es una sorpresa. Pero si la coorganización entre Estados Unidos y China mencionada por Trump se hiciera realidad, sería uno de los proyectos más inusuales en la historia de los Mundiales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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