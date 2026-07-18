En este planeta, un año dura solo 25 días

Los astrónomos han anunciado un nuevo descubrimiento importante sobre el exoplaneta situado a unos 49 años luz de la Tierra, LHS 1140 b . Nuevas investigaciones confirman con mayor fuerza la posibilidad de que exista una atmósfera en este cuerpo celeste. Los resultados del trabajo científico se publicaron en la revista Science .

Durante el estudio, los científicos observaron el planeta mientras pasaba frente a su estrella. En ese momento, la luz de la estrella atraviesa la atmósfera, lo que permite detectar rastros de gases. Los expertos lograron registrar señales que indican la presencia de helio en la atmósfera utilizando precisamente este método.

Curiosamente, aunque la señal de helio se detectó en las observaciones de 2024, en 2025 apenas se observó. Los científicos explican este fenómeno sugiriendo que la liberación de gas de la atmósfera no es constante o que la actividad estelar varía periódicamente.

Según los expertos , la presencia de helio sugiere que la atmósfera del planeta podría haberse conservado durante miles de millones de años. Plantean la hipótesis de que la atmósfera superior está compuesta principalmente de helio, mientras que las capas inferiores podrían contener gases más pesados como nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Sin embargo, estas sustancias aún no han sido confirmadas directamente.

LHS 1140 b se encuentra en la «zona habitable» de su estrella. Esto significa que, bajo ciertas condiciones, el agua podría permanecer en estado líquido en su superficie. No obstante, los científicos subrayan que tal ubicación no implica necesariamente la existencia de vida en el planeta.

Estudios anteriores sugerían que este exoplaneta no es un gigante gaseoso, sino un planeta rocoso que podría albergar grandes reservas de agua. Según los cálculos, el agua podría representar entre el 9 y el 19 % de su masa total.

Otra hipótesis de los científicos es que LHS 1140 b siempre muestra la misma cara a su estrella. Por ello, es probable que en una parte reine un día continuo, mientras que en la otra prevalezca una noche eterna.

Los modelos climáticos indican que gran parte del planeta podría estar cubierta de hielo. Sin embargo, es muy probable que un océano líquido persista en el lado orientado hacia la estrella. Se ha señalado que este océano podría recordar a un ojo gigante.

Según algunos cálculos, la temperatura en la parte central del océano podría alcanzar los 20 grados Celsius. Este entorno depende de la composición atmosférica y del efecto invernadero, donde el nitrógeno y el dióxido de carbono podrían ayudar a mantener el agua líquida al retener el calor.

LHS 1140 b es aproximadamente 1,7 veces más grande que la Tierra y su masa es de 5 a 6 veces mayor. El planeta orbita en unos 25 días alrededor de una enana roja, una estrella más pequeña y fría que el Sol.