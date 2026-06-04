FG Nexus vende Ether por 17,8 millones de dólares: las pérdidas superan los 100 millones de dólares

Una billetera identificada por la plataforma de análisis Arkham como perteneciente a la empresa cotizada FG Nexus ejecutó otra transferencia de 10.000 Ether el miércoles. Esta acción continuó una serie de ventas que comenzó después de que la empresa construyera una gran posición en 2025. A los precios actuales, esta transacción asciende a aproximadamente 17,8 millones de dólares. Según Cointelegraph.com informa .

La empresa cotizada en el Nasdaq había vendido previamente más de 21.000 activos ETH de su tesorería por aproximadamente 55 millones de dólares. Entre agosto y septiembre de 2025, FG Nexus acumuló un total de 50.770 ETH a un precio promedio de 3.860 dólares por moneda. En ese momento, esta cartera de inversiones se valoraba en 196 millones de dólares.

Según los datos de CoinGecko, Ether se negocia actualmente alrededor de 1.765 dólares. Esto es un 54 % más bajo que el precio promedio pagado por FG Nexus. Como resultado, las pérdidas de la empresa en su inversión inicial han superado los 100 millones de dólares. Los datos de Yahoo Finance muestran que el precio de las acciones de la empresa cayó un 13,40 % en las operaciones del jueves, cerrando en 7,11 dólares.

FG Nexus informó poseer 40.093 ETH en diciembre de 2025, pero aún no ha proporcionado un comentario oficial sobre las ventas recientes. La estrategia de la empresa contrasta con el enfoque de otros grandes tenedores corporativos de Ether. Por ejemplo, BitMine, el mayor tenedor con más de 5,4 millones de ETH, continúa añadiendo a su posición a pesar de la caída de los precios.