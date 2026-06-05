Senadores de EE. UU. exigen aclarar las normas de capital para criptomonedas

Un grupo de republicanos en el Senado de EE. UU. ha pedido a los reguladores financieros que aclaren los estándares de capital para las empresas que operan con criptoactivos. Liderado por la senadora Cynthia Lummis, el grupo envió una carta oficial a la vicepresidenta de la Reserva Federal, Michelle Bowman, al presidente de la Federal Deposit Insurance Corporation, Travis Hill, y al representante de la Oficina del Contralor de la Moneda, Jonathan Gould. Según informa Cointelegraph.com informa .

En su apelación, los senadores acogieron con beneplácito las directrices sobre valores tokenizados, al tiempo que instaron a crear un sistema más claro y justo para reflejar los activos digitales en el balance. Según las normas internacionales actuales, los bancos están obligados a mantener activos de reserva por un valor muy superior al de sus tenencias en cripto. Los senadores califican esto como una "prohibición de facto" para que los bancos posean criptomonedas.

Esta iniciativa coincide con los preparativos para revisar la Ley CLARITY, un proyecto de ley que definiría la regulación del mercado de criptomonedas por parte de las agencias federales. El borrador actual de la ley permite a los bancos utilizar activos digitales y tecnología blockchain en operaciones como pagos, préstamos, custodia y comercio.

El grupo objetó la ponderación de riesgo del 1.250 % establecida por el Comité de Basilea para los criptoactivos. En su opinión, esta cifra no se basa en el perfil de riesgo real de los activos digitales. Los senadores enfatizan que cualquier nueva regulación debe ser tecnológicamente neutra y permitir a los bancos participar de manera significativa en el mercado de activos digitales.

La carta también fue firmada por los senadores Dan Sullivan, Bill Hagerty, Bernie Moreno, Ted Budd y Jon Husted. Se espera que los debates sobre la Ley CLARITY continúen en el Senado esta semana. El proyecto de ley también define las atribuciones de agencias como la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas en el mercado de criptomonedas.