El precio de ZEC cae un 30 % debido a un error en la red Zcash

El precio de la criptomoneda Zcash (ZEC) se desplomó después de que se revelaran nuevos detalles sobre una vulnerabilidad grave en el grupo Orchard. Este error podría permitir teóricamente a actores malintencionados acuñar una cantidad ilimitada de tokens ZEC falsos. El ingeniero de seguridad Taylor Hornby, contratado por Shielded Labs, identificó esta falla el 29 de mayo y la informó al Zcash Open Development Lab (ZODL). Como resultado, se implementó un hard fork de emergencia en la red el 3 de junio para resolver el problema. Según Cointelegraph.com informa .

Sin embargo, la preocupación de que alguien pudiera haber explotado esta vulnerabilidad, existente desde mayo de 2022, afectó negativamente al mercado. En las últimas 24 horas, el precio de ZEC cayó más del 30 %, hasta los 410 USD. La capitalización de mercado del proyecto perdió más de 3 mil millones de dólares. El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, anunció que vendió todos sus activos ZEC tras esta noticia.

Los investigadores de seguridad señalan que Taylor Hornby utilizó el modelo de inteligencia artificial Claude Opus 4.8 para analizar esta vulnerabilidad. Un error matemático en el esquema Orchard permitió eludir el proceso de verificación criptográfica de las transacciones. Taylor probó este error en la práctica y demostró que era posible crear una cantidad infinita de ZEC falsos.

El problema principal es que, debido a las características de privacidad del grupo Orchard, es criptográficamente imposible determinar si alguien explotó el error antes de que se corrigiera. Aunque Arthur Hayes sospecha que se acuñaron monedas ilegales, reconoció que esto no puede descartarse por completo. Actualmente, se observa una disminución de la confianza de los inversores en el ecosistema Zcash.