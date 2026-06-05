¿Qué fruta o verdura exportó más Uzbekistán en cuatro meses?

Según los datos del Comité Estatal de Estadística, entre enero y abril de 2026, Uzbekistán suministró un total de 489,5 mil toneladas de productos de frutas y verduras a los mercados extranjeros. El valor total de este volumen de exportación ascendió a 454,5 millones de dólares estadounidenses.

En comparación con el mismo período del año anterior, el volumen de exportaciones aumentó en 25,9 mil toneladas, o un 5,6 %. Esto indica que la demanda de productos agrícolas uzbekos sigue siendo alta en los mercados internacionales.

Las verduras representaron la mayor participación en la estructura de las exportaciones. Durante los cuatro meses, se enviaron al extranjero 239,8 mil toneladas de productos hortícolas. Además, se exportaron 86,6 mil toneladas de frutas y bayas a los mercados exteriores.

Además, se exportaron 26,2 mil toneladas de frijoles mungo, 9,2 mil toneladas de cacahuetes y otros productos de frutos secos. El volumen de entregas de sandías y melones ascendió a 0,2 mil toneladas. El resto correspondió a otros tipos de frutas, verduras y productos agrícolas procesados.