Los bancos evalúan a los prestatarios mediante inteligencia artificial

·30·Economía
Los bancos evalúan a los prestatarios mediante inteligencia artificial

El Presidente Shavkat Mirziyoyev aprobó un paquete de medidas para la digitalización de los servicios financieros.

Según el documento, para 2030, el volumen de préstamos a pequeñas y medianas empresas se triplicará. Se prevé que su participación en el PIB alcance el 20 %.

Además, se ha establecido que la participación de los microcréditos en línea represente el 60 % de la cartera de créditos.

A partir del 1 de julio de 2026, se lanzará una plataforma digital para préstamos en línea. Los bancos tendrán acceso gratuito a los datos del «Gobierno Electrónico» para evaluar a los prestatarios.

A partir del 1 de diciembre de 2026, se introducirá una puntuación alternativa basada en IA. El sistema analiza a los prestatarios sobre la base de 71 conjuntos de datos, incluidos impuestos, ingresos, propiedades, pagos de servicios públicos y antecedentes penales.

Los bancos deben establecer la concesión de microcréditos en línea no garantizados en un plazo de una hora.

Al mismo tiempo, el servicio «Asesor de IA» se lanzará en los bancos en un plazo de dos meses. Ayudará a los empresarios a desarrollar ideas de negocio teniendo en cuenta las características de los vecindarios.

La reforma tiene como objetivo simplificar el acceso al capital para las empresas sin historial crediticio. También sirve para automatizar el proceso de evaluación del riesgo crediticio.

Shavkat MirziyoyevGobierno electrónicoAI MaslahatchiUzbekistán
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Nodirbek Razzokov
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