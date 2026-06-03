Fuerte viento arrastra globo aerostático en Juyand: compatriota herido

Un evento festivo organizado en Juyand, en la vecina Tayikistán, para celebrar el Día Internacional del Niño terminó con un incidente inesperado. En la tarde del 1 de junio, una ráfaga de viento repentina y fuerte cerca del Teatro Kamoli Khujandi provocó que un enorme globo aerostático, traído especialmente desde Uzbekistán por la empresa local Farovon para las celebraciones, se soltara. Habiendo perdido el equilibrio debido a la poderosa corriente de aire, el globo se estrelló contra los techos de varias casas residenciales cercanas.

El departamento del Comité de Situaciones de Emergencia de la ciudad clasificó el incidente no como un desastre natural mayor o una emergencia, sino como un accidente imprevisto.

Un compatriota entre los heridos

Según información oficial del Hospital N.º 1 de la ciudad de Juyand, tres personas sufrieron lesiones de diversa gravedad como resultado de este desafortunado incidente. Dos de las víctimas fueron hospitalizadas de inmediato:

R.S. (ciudadano uzbeko de 46 años): Estaba dentro de la cesta mientras el globo ascendía. Después de que el cable de anclaje que sujetaba el globo al suelo se rompiera bajo una fuerte tensión, cayó desde gran altura y resultó herido.

F.T. (residente de Juyand de 40 años): Estaba cerca del globo como espectadora. Una cadena de hierro que se rompió violentamente la golpeó e hirió. Actualmente está recibiendo tratamiento bajo supervisión médica en el departamento de neurología del hospital.

Lesiones leves: Según fuentes, la hija de la mujer herida, de aproximadamente 10-11 años, que se encontraba en el lugar, también sufrió lesiones leves.

Daños reparados, concierto reprogramado

El colapso del globo aerostático sobre dos viviendas en la calle Aminjon Rasulov en Juyand causó daños en sus techos. Sin embargo, los representantes de Farovon, la empresa organizadora, tomaron medidas inmediatas, compensando totalmente a los propietarios por todos los daños materiales y restaurando los techos.

En una entrevista con los medios, el gerente de proyectos de la empresa confirmó que el globo aerostático fue efectivamente alquilado en Uzbekistán y que muchos artistas reconocidos de países vecinos habían sido invitados para el programa festivo.

Debido a condiciones climáticas adversas inesperadas, el gran concierto festivo originalmente programado para el 1 de junio se pospuso al 2 de junio por razones de seguridad.

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