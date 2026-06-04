858 vasos de 31 países: un récord Guinness único

Un hombre indio de 57 años ha entrado una vez más en el Libro Guinness de los Récords con su colección inusual y asombrosa. Se ha convertido en el propietario de 858 vasos de papel diferentes, recolectados de 31 países de todo el mundo, con volúmenes que van desde 5 ml hasta 500 ml.

Según él, este interés comenzó con una simple curiosidad infantil. Con el tiempo, este hábito se convirtió en una verdadera pasión y una enorme colección. El hombre recolectó vasos de papel como recuerdos únicos de cada país que visitó.

Anteriormente ya había establecido un récord Guinness: en 2013, fue reconocido como el propietario de la colección más grande, compuesta por 5.986 tarjetas telefónicas. Esto muestra que su interés por el coleccionismo ha crecido a lo largo de los años, convirtiéndolo en una figura única a nivel mundial.

Hoy en día, su colección atrae la atención no solo por su cantidad, sino también por reflejar las culturas de varios países.