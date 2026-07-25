Ugreen presenta su cargador GaN de nueva generación: 100 W de potencia y diseño compacto

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Ugreen presenta su cargador GaN de nueva generación: 100 W de potencia y diseño compacto

La marca Ugreen, uno de los líderes mundiales en la fabricación de accesorios electrónicos, ha presentado su nuevo adaptador de corriente X876 de alta eficiencia. Basado en la tecnología de nitruro de galio (GaN), este dispositivo está llamando la atención de los entusiastas de la tecnología no solo por su potencia extremadamente alta, sino también por su precio asequible y sus dimensiones compactas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, el nuevo adaptador salió a la venta en el mercado chino a un precio de 189 yuanes (unos 28 dólares estadounidenses). En este segmento de precios es bastante difícil encontrar un cargador con una potencia de 100 W que utilice semiconductores GaN modernos. Se espera que esto fortalezca aún más la posición de Ugreen en el mercado.

Capacidades técnicas e interfaces

El modelo Ugreen X876 está equipado con un total de tres puertos: dos USB-C y uno USB-A. Si el usuario utiliza únicamente un puerto USB-C, la potencia máxima de salida alcanza los 100 W. Esta cifra es suficiente para cargar por completo no solo smartphones y tabletas modernos, y también un Apple MacBook Pro u otros portátiles potentes.

La potencia máxima del puerto USB-A es de 22,5 W. La característica especial del dispositivo es que puede cargar tres dispositivos a la vez. En este caso, el puerto USB-C principal mantiene 80 W de potencia, mientras que los otros dos puertos comparten 15 W. Esto permite cargar un smartphone y unos auriculares en paralelo mientras se trabaja en el portátil.

Seguridad y estándares

El nuevo adaptador es compatible con prácticamente todos los protocolos de carga rápida modernos. Entre ellos se encuentran:

  • USB Power Delivery 3.0
  • PPS (Programmable Power Supply)
  • Qualcomm Quick Charge 3.0
  • Samsung AFC y Huawei FCP
La presencia de estos estándares garantiza un funcionamiento universal del dispositivo con gadgets de diferentes marcas. Teniendo en cuenta la gran cantidad de usuarios de Samsung e iPhone, la posibilidad de cargar todos los dispositivos de forma segura con un solo adaptador resulta muy práctica para los consumidores.

El diseño del adaptador también destaca. Sus dimensiones son de 90,2 x 55,6 x 18,2 mm y pesa solo 178 gramos. Además, cuenta con un enchufe de pared plegable, lo que facilita su transporte en viajes y desplazamientos de trabajo. Gracias a la tecnología GaN, el dispositivo no se calienta incluso durante un uso prolongado y mantiene una alta eficiencia energética.

UgreenGaNTecnologíaCargadorGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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