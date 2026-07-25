Extraña muestra de amor: un video de una pareja enterrándose en la India genera debate

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Extraña muestra de amor: un video de una pareja enterrándose en la India genera debate

Un video inusual, que supuestamente fue grabado en la India, se ha vuelto viral en las redes sociales, dejando atónitos a los usuarios. En las imágenes se ve a una pareja hundiéndose en la tierra mientras se abrazan firmemente y se toman de la mano. Desde fuera, la situación da la impresión de que están siendo enterrados vivos.

Algunos usuarios de Internet interpretan este acto como un ritual simbólico que expresa la devoción y el amor mutuo de la pareja. Otros destacan que el significado real del video se desconoce y piden no sacar conclusiones precipitadas.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente dónde ni en qué circunstancias ocurrió el incidente. Por lo tanto, la situación del video debe evaluarse no como un hecho comprobado, sino como un evento tal como aparece en las imágenes.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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