La protección de los smartphones Samsung se refuerza: se introducirán nuevas restricciones en One UI 9.0

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha decidido reforzar significativamente el sistema de seguridad en su próxima interfaz de usuario One UI 9.0. Con esta actualización, el número de intentos para desbloquear la pantalla estará estrictamente limitado. Esta medida tiene como objetivo proteger los datos de los usuarios contra ataques de fuerza bruta realizados por terceros o software especializado. Así lo informa .

Según Ixbt.com, en el marco de la nueva política, las oportunidades de introducir incorrectamente un código PIN, un patrón o una contraseña se reducirán drásticamente. Tras los primeros cinco intentos fallidos, el sistema aumentará gradualmente el tiempo de espera entre los siguientes intentos. Esto le da tiempo al usuario para recordar su contraseña al tiempo que dificulta la tarea de los atacantes.

13 intentos y el borrado de datos

El cambio más importante es que, si se introduce un código incorrecto 13 veces seguidas, el smartphone se bloqueará por completo. En tal situación, la única forma de reactivar el dispositivo será realizar un restablecimiento completo a los valores de fábrica (hard reset). Durante este proceso, todas las fotos personales, documentos y aplicaciones en la memoria del smartphone se borrarán sin posibilidad de recuperación.

Teniendo en cuenta los errores accidentales, Samsung también introduce un mecanismo de «cálculo inteligente». Si el usuario introduce la misma contraseña incorrecta dos veces seguidas, el sistema lo registrará como un solo intento fallido. Asimismo, cuando el número de intentos permitidos esté a punto de agotarse, aparecerán mensajes especiales de advertencia en la pantalla.

Cabe destacar que estas normas también se aplican a quienes utilizan las funciones de huella dactilar o reconocimiento facial. De conformidad con los requisitos del sistema Android, por motivos de seguridad, el usuario está obligado a introducir el código PIN o contraseña principal al menos una vez cada 72 horas. Si al cumplirse este plazo se ha olvidado la contraseña y se agotan los intentos, se aplicarán las medidas estrictas mencionadas.

Los representantes de la compañía instan a los usuarios a no olvidar sus contraseñas, ya que Samsung no puede desbloquear el dispositivo de forma remota. Incluso después de restablecer el smartphone a los valores de fábrica, será necesario introducir previamente los datos de Samsung Account y Google Account vinculados para volver a utilizarlo. Esto hace imposible que personas ajenas utilicen dispositivos robados.

Esta noticia es sumamente importante para los usuarios, ya que los smartphones Samsung se encuentran entre los dispositivos más populares. El uso de servicios en la nube y la realización de copias de seguridad continuas (backup) se están convirtiendo no solo en una comodidad, sino en una necesidad. Se espera que la actualización One UI 9.0 sea presentada oficialmente en los próximos meses.