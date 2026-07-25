Elegido el hombre más guapo de Turquía: un nombre inesperado gana la final

La gran final de “Míster Turquía 2026”, uno de los concursos de modelaje y representación masculina más prestigiosos de Turquía, se llevó a cabo en Estambul. 30 finalistas seleccionados de diversas regiones del país subieron al escenario por el gran premio.

Los participantes fueron evaluados en función de su apariencia física, su postura en el escenario, su estilo y sus habilidades de representación. Se vivió una intensa competencia durante toda la noche para captar la atención del público y del jurado.

Según los resultados finales, Doğukan Navdar obtuvo el título de “Míster Turquía 2026” y se coronó como ganador. Su victoria se convirtió en el acontecimiento más importante y emocionante de la noche final.

Se espera que Doğukan Navdar represente próximamente a Turquía en concursos internacionales de modelaje.