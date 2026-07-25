Crean en China una memoria flash revolucionaria que funciona con un solo electrón

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Crean en China una memoria flash revolucionaria que funciona con un solo electrón

Investigadores de la Universidad Fudan en China han presentado una nueva generación de memoria flash experimental que promete revolucionar el mundo de la electrónica. La particularidad de esta tecnología es que utiliza un solo electrón para almacenar datos. Si esta innovación sale de los laboratorios, podría reducir drásticamente el consumo de energía de los dispositivos modernos. Así lo informa Ixbt.com lo transmite.

Actualmente, se requieren aproximadamente 200 000 electrones en los microchips para almacenar de forma fiable un solo bit de datos. Esta gran cantidad es necesaria para proteger la información contra diversas interferencias y pérdidas accidentales. Sin embargo, los investigadores chinos han propuesto un enfoque totalmente nuevo al respecto.

Nueva estructura basada en grafeno

Los científicos lograron crear una estructura bidimensional basada en grafeno. Esta estructura no solo permite retener un solo electrón, sino también amplificar significativamente su señal eléctrica. Según los datos de Ixbt.com, durante los experimentos la amplitud de la señal alcanzó aproximadamente 0,5 Voltios. Este indicador es varias veces superior al de otros desarrollos experimentales similares.

La nueva tecnología fue nombrada "Guiyi" (Retorno a la unidad). Los autores destacan que este nombre se inspiró en una metáfora de la filosofía budista sobre cómo una diminuta semilla de mostaza puede contener toda una montaña. De este modo, los investigadores promueven la idea de almacenar volúmenes colosales de datos utilizando soportes físicos mínimos.

Comercialización y planes futuros

Según el líder del proyecto y profesor de microelectrónica Zhou Peng, se planea crear una empresa dedicada a la comercialización de esta innovación antes de finales de año. Según las estimaciones del científico, los primeros dispositivos basados en este nuevo tipo de memoria podrían llegar al mercado en unos cinco años.

Esta investigación es una continuación de los proyectos exitosos anteriores del equipo. En 2025 presentaron una memoria sin consumo energético llamada PoX, y posteriormente desarrollaron la plataforma Changying, que permite integrar elementos de memoria bidimensional con microchips de silicio tradicionales.

Por ahora, Guiyi sigue siendo una muestra de laboratorio. Antes de introducirla en la producción masiva, los científicos deben resolver una serie de tareas complejas, entre las que se incluyen:

  • Establecer la producción masiva de estos chips a escala industrial;
  • Demostrar la fiabilidad de la memoria en un uso a largo plazo;
  • Garantizar la estabilidad en condiciones de trabajo reales.
Si esta tecnología se implementa con éxito, la batería de los smartphones y portátiles podría durar mucho más que ahora, y el consumo energético de los centros de datos podría reducirse al mínimo.

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Abror Shuhratov
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