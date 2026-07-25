Por qué se cayó el fichaje de Anan Khalaili por el Inter

El esperado traspaso del talentoso extremo israelí Anan Khalaili al Inter, vigente campeón de la Serie A, fue cancelado de forma inesperada. Cuando todos los acuerdos entre ambos clubes ya estaban cerrados y el jugador había llegado a Milán para someterse a las pruebas médicas, un imprevisto obstáculo burocrático frustró la operación. Esta situación sorprendió tanto a la directiva del club como al propio futbolista, según informa Goal.com. informa .

Según Goal.com, el Inter y el club belga Union Saint-Gilloise habían acordado una cifra de 25 millones de euros más variables. Sin embargo, el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) se negó a conceder al jugador la autorización necesaria (sporting eligibility) para ejercer el deporte profesional en el país. Como resultado, uno de los fichajes más sonados del mercado de fichajes se vino abajo.

El estado físico y la respuesta de Khalaili

Tras el frustrado traspaso, Anan Khalaili respondió a las dudas sobre su estado físico. Destacó que se encuentra en excelente forma y preparado para cualquier desafío. El jugador, nacido en 2004, señaló especialmente que ha tenido una carga de partidos muy alta en las últimas temporadas.

"He vuelto a entrenar a pleno rendimiento y estoy listo para los próximos retos. Me siento feliz en el campo y siempre mantengo la concentración en mi carrera. Me siento sano y en una forma perfecta. En las últimas dos temporadas jugué 99 partidos y en la mayoría disputé los 90 minutos. Estoy preparado para dar el 100%", subrayó el extremo israelí.

Trayectoria y estadísticas

Anan Khalaili comenzó su carrera profesional en el Maccabi Haifa y en el verano de 2024 dio el salto a la liga belga por 6,5 millones de euros. En las filas del Union Saint-Gilloise logró destacar y disputó un total de 99 encuentros, anotando 8 goles. Su estilo de juego y su velocidad han llamado la atención de varios gigantes europeos.

Curiosamente, la temporada pasada Khalaili se enfrentó al Inter en la Liga de Campeones. Aunque los milaneses ganaron 4-0 aquel encuentro, las actuaciones del extremo dejaron una grata impresión en los ojeadores. En el torneo más prestigioso de Europa disputó 8 partidos y marcó 3 goles, incluido un tanto decisivo contra el Atalanta.

Actualmente, Khalaili también es una pieza clave en la selección de Israel, con la que suma 16 internacionalidades. A pesar del revés con el Inter, el delantero de 20 años no ha renunciado a su objetivo de dar el salto a una de las grandes ligas de Europa.