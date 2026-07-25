¡Un tierno panda que imita a su cuidador se roba el corazón de todos en internet! (video)
Grabado en un zoológico, un tierno panda se convirtió rápidamente en una estrella de las redes sociales. El video muestra cómo observa atentamente los movimientos de su cuidador e intenta repetirlos uno por uno.
Haga lo que haga el cuidador del panda, este se esfuerza por hacer exactamente lo mismo. Su actitud seria al imitar sorprendió y divirtió a los espectadores por igual.
En poco tiempo, el video fue reproducido millones de veces y recibió numerosos comentarios afectuosos de los usuarios. Mientras algunos llamaron al panda “el asistente más tierno”, otros destacaron su capacidad de observación y rápido aprendizaje.
Los expertosseñalan que los pandas pueden observar lo que ocurre a su alrededor e intentar repetir ciertas acciones. Sin embargo, no se ha confirmado que la situación en este clip sea una imitación estrictamente consciente.
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