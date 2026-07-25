Huésped inesperado en el café: un toro de 900 kilos (video)

Un incidente inesperado e insólito ocurrió en uno de los cafés de España. Separado de su manada, un toro que pesaba casi 900 kilogramos irrumpió repentinamente en el café, sorprendiendo a los visitantes.

El video difundido en las redes sociales muestra al enorme toro moviéndose tranquilamente entre mesas y sillas. Aunque la situación podría haberse vuelto peligrosa, el personal del café no entró en pánico. En particular, un camarero se acercó al toro con frialdad y logró sacarlo cuidadosamente al exterior.

Se informa que nadie resultó herido durante el incidente y que el café no sufrió daños graves. Este acontecimiento provocó rápidamente amplios debates en las redes sociales, y muchos usuarios elogiaron la compostura y el valor del camarero.