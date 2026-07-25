El Chelsea se acerca al fichaje de Maxence Lacroix: Marcel Desailly critica el fichaje inesperado

El club londinense del Chelsea está a punto de cerrar el fichaje de la estrella del Crystal Palace Maxence Lacroix para reforzar su línea defensiva. Valorada en 52 millones de libras esterlinas, esta operación se lleva a cabo dentro de los planes del nuevo entrenador del equipo, Xabi Alonso. Sin embargo, la leyenda del club Marcel Desailly se muestra escéptica sobre la eficacia de este fichaje. Así lo informa Goal.com informa .

Según Football London, el defensa francés de 26 años ya ha pasado el reconocimiento médico y se espera que se mude a Stamford Bridge muy pronto. Este fichaje marca un punto de inflexión importante en la estrategia del Chelsea bajo la propiedad de BlueCo: por primera vez en cuatro años, el club gasta una gran suma de dinero en un jugador mayor de 26 años.

El problema de la falta de experiencia

El ex capitán del Chelsea Marcel Desailly, sin negar las habilidades de Lacroix, enfatizó que el equipo necesita un defensa con un perfil diferente. En su opinión, el equipo necesita actualmente un líder con experiencia de élite que pueda guiar al resto.

"¿Es realmente el jugador que necesita el Chelsea? Creo que el equipo necesita un defensa central más experimentado y consolidado que pueda liderar la defensa. Necesitamos un verdadero líder experimentado en el centro de la defensa", afirmó Desailly. El legendario defensa añadió que el club debería centrarse en jugadores acostumbrados a la presión de su nivel.

Adaptación táctica y logros

Aun así, Desailly reconoció que este fichaje se adapta a la táctica de Xabi Alonso. Alonso prefiere jugar con tres centrales, y Lacroix acumuló una gran experiencia en exactamente este esquema bajo las órdenes de Oliver Glasner en el Crystal Palace.

La evolución de Maxence Lacroix en los últimos años ha sido asombrosa. El defensa, que llegó a Inglaterra procedente del Wolfsburgo en 2024, desempeñó un papel clave en la victoria del Crystal Palace en la FA Cup y la Conference League la temporada pasada. También ha demostrado su valía en la selección francesa.

Actualmente, los aficionados y expertos del Chelsea debaten si la llegada de Lacroix resolverá o no los problemas defensivos del equipo. Aunque las preocupaciones de figuras influyentes como Desailly son legítimas, Xabi Alonso parece decidido a construir su filosofía con este tipo de futbolistas.