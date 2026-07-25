Gran voto de confianza en Husanov: el City lo ata hasta 2031

Abdukodir Husanov en el Manchester City ha llevado a la directiva del club a tomar una decisión trascendental. El gigante inglés ha ampliado el contrato del defensa uzbeko hasta el verano de 2031, pero detrás de este acuerdo hay mucho más que buenas actuaciones.

El defensor de 22 años ocupa ahora un lugar prioritario en los planes de futuro de los citizens. Este nuevo acuerdo no solo demuestra la confianza depositada en Husanov, sino que también confirma la consolidación de su estatus en el club.

El City hace oficial su decisión

El departamento de prensa del Manchester City anunció la firma de un nuevo contrato por cinco temporadas con Abdukodir Husanov. Según el acuerdo, el internacional uzbeko permanecerá en el club mancuniano hasta el verano de 2031.

El anterior vínculo de Husanov expiraba en 2029. Por lo tanto, el club renovó su contrato con mucha antelación, asegurando la continuidad del futbolista por dos años más.

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Existen informaciones sobre un incremento salarial, aunque el comunicado oficial del club no reveló los términos financieros del nuevo acuerdo.

¿Cómo se ganó la confianza del club en 18 meses?

Husanov llegó al Manchester City en enero de 2025 procedente del Lens francés. En aquel momento, se convirtió en el primer futbolista uzbeko en disputar la Premier League.

Aunque al principio necesitó un tiempo de adaptación, el zaguero uzbeko se ganó la confianza del cuerpo técnico gracias a su velocidad, contundencia en los duelos y habilidad para recuperar balones.

Según los datos del club, Husanov ha:

Disputado 47 partidos con la camiseta del Manchester City;

Participado en 16 de los 19 encuentros de la Premier League al final de la temporada;

Formado una sólida pareja de centrales junto a Marc Guéhi;

Desempeñado un papel crucial en las finales de la FA Cup y la League Cup;

Entrado en el podio final al mejor jugador de la temporada del club.

Estas estadísticas demuestran que la renovación no es casualidad ni una apuesta de futuro cualquiera. Husanov ya se ha convertido en un futbolista plenamente capacitado para luchar por la titularidad.

¿Cómo reaccionó el propio Husanov?

El defensor uzbeko calificó su renovación como un hito importante para él y su familia. Destacó que disfruta cada minuto en Mánchester y que sigue evolucionando como jugador.

«Es un día maravilloso para mí y mi familia. Estoy muy feliz de ampliar mi etapa en el City».

Husanov también señaló que el respaldo de la afición fue clave para su rápida adaptación a Inglaterra y a la Premier League. Su principal objetivo ahora es tener regularidad y ayudar al club a levantar nuevos títulos.

El verdadero significado del nuevo acuerdo

El contrato hasta 2031 refleja que el Manchester City no ve a Husanov como un simple central suplente, sino como una pieza fundamental dentro del proyecto a largo plazo de la entidad.

El jugador tiene apenas 22 años. Teniendo en cuenta que los centrales alcanzan su madurez competitiva con la experiencia, sus mejores años están todavía por llegar.

Esta renovación también le plantea grandes retos a Husanov:

Afianzar su puesto en el once titular;

Mantener la regularidad al ritmo de la Premier League;

Ganar experiencia en competiciones europeas;

Convertirse en uno de los grandes líderes de la selección de Uzbekistán.

Más que un contrato: un paso histórico

Abdukodir Husanov hizo historia en 2025 al convertirse en el primer uzbeko de la Premier League. Ahora, al firmar hasta 2031 con uno de los mejores clubes del mundo, vuelve a poner en lo más alto al fútbol de su país.

Esta decisión ratifica la total confianza del Manchester City en sus cualidades. Sin embargo, el verdadero reto comienza ahora: Husanov debe responder a esa confianza con actuaciones sobresalientes y consistentes.

¿Crees que Abdukodir Husanov se afianzará como el defensa titular del Manchester City en las próximas temporadas? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta noticia histórica con tus amigos en Telegram.