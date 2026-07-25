Escándalo en la India: una nuera ataca los genitales de su suegro con un cuchillo

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Escándalo en la India: una nuera ataca los genitales de su suegro con un cuchillo

En el estado de Uttar-Pradesh, en la India, un incidente en el que una nuera cortó los genitales de su suegro ha provocado un amplio debate. Según la mujer, su suegro la había sometido a abusos sexuales de forma regular durante dos años, cuando su esposo no estaba en casa.

Se supo que la mujer ya había pedido ayuda a los vecinos en varias ocasiones, pero sus peticiones no fueron tomadas en serio. Tras esto, durante un nuevo intento de agresión, atacó a su suegro con un cuchillo.

Al escuchar los gritos del hombre, los vecinos acudieron de inmediato al lugar y avisaron a la policía. La víctima fue trasladada al hospital y las autoridades policiales iniciaron una investigación sobre el suceso.

Actualmente se están verificando las acusaciones de la mujer sobre años de abusos. Se espera una evaluación legal del incidente al finalizar la investigación.

Un hombre con una herida en el cuello y una persona sosteniendo un recipiente médico a su lado.
IndiaUttar Pradesh
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