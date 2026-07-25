Un divertido video del hermano menor de Yamal asustado por el cabello de Nico Williams conquista las redes

En las redes sociales, el hermano menor de Lamine Yamal, Keyne, y el futbolista Nico Williams han vuelto a captar la atención gracias a un divertido video. Las imágenes muestran a Keyne huyendo del futbolista al ver su peinado poco común.

En el video, Nico Williams intenta acercarse al niño, pero Keyne no quiere que se le acerque y retrocede inmediatamente. La reacción inesperada y sincera del pequeño hizo reír a los usuarios.

El cabello de Williams está trenzado de manera muy fina y recogido en una forma inusual. Algunos usuarios bromearon comparando su peinado con una serpiente, sugiriendo que Keyne pudo haberse asustado por eso.

Se dejaron muchos comentarios divertidos y cariñosos debajo del video. Los usuarios calificaron la reacción de Keyne como sincera y adorable.