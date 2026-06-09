Revelados los países con el nivel de vida más alto

HelloSafe ha publicado el Índice de Prosperidad para 2026. La clasificación se basa en datos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OCDE, teniendo en cuenta no solo los indicadores económicos, sino también factores clave que afectan el nivel de vida de la población.

Según los resultados del estudio, Noruega fue nombrada el país más próspero del mundo por primera vez. Irlanda y Luxemburgo ocuparon los siguientes lugares. Los expertos atribuyen este resultado a los sólidos sistemas de protección social y la alta calidad de vida en estos países.

Curiosamente, Estados Unidos, una de las economías más grandes del mundo, ocupó solo el puesto 17. Las principales razones citadas son la desigualdad de ingresos y un nivel de pobreza relativamente alto.

En Europa, Noruega, Irlanda y Luxemburgo lideraron, mientras que en África, las Seychelles, Mauricio y Argelia entraron en el top tres.

En América Latina, Uruguay fue reconocido como el país más próspero, superando a Chile y Panamá. En Asia, Singapur ocupó el primer lugar, seguido de Catar en el segundo.

Según los analistas, la prosperidad está directamente relacionada no solo con el crecimiento económico, sino también con la distribución justa de los ingresos, la protección social, la educación y el nivel de desarrollo humano.