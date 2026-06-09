Revelados los países con el nivel de vida más alto

·9·Mundo
Revelados los países con el nivel de vida más alto

HelloSafe ha publicado el Índice de Prosperidad para 2026. La clasificación se basa en datos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OCDE, teniendo en cuenta no solo los indicadores económicos, sino también factores clave que afectan el nivel de vida de la población.

Según los resultados del estudio, Noruega fue nombrada el país más próspero del mundo por primera vez. Irlanda y Luxemburgo ocuparon los siguientes lugares. Los expertos atribuyen este resultado a los sólidos sistemas de protección social y la alta calidad de vida en estos países.

Curiosamente, Estados Unidos, una de las economías más grandes del mundo, ocupó solo el puesto 17. Las principales razones citadas son la desigualdad de ingresos y un nivel de pobreza relativamente alto.

En Europa, Noruega, Irlanda y Luxemburgo lideraron, mientras que en África, las Seychelles, Mauricio y Argelia entraron en el top tres.

En América Latina, Uruguay fue reconocido como el país más próspero, superando a Chile y Panamá. En Asia, Singapur ocupó el primer lugar, seguido de Catar en el segundo.

Según los analistas, la prosperidad está directamente relacionada no solo con el crecimiento económico, sino también con la distribución justa de los ingresos, la protección social, la educación y el nivel de desarrollo humano.

NoruegaIrlandaLuxemburgoEE. UU.Singapur
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Talibanes contra los smartphones: prohibición estricta impuesta en ciertas regionesTalibanes contra los smartphones: prohibición estricta impuesta en ciertas regionesHoy, 08:20Médico estadounidense infectado con ébola tratado en BerlínMédico estadounidense infectado con ébola tratado en BerlínHoy, 08:03Más de 300 migrantes secuestradosMás de 300 migrantes secuestradosHoy, 07:50Helicóptero Apache de EE. UU. se estrella cerca de OrmuzHelicóptero Apache de EE. UU. se estrella cerca de OrmuzHoy, 07:45Se intensifican los ataques con misiles entre Irán e IsraelSe intensifican los ataques con misiles entre Irán e IsraelHoy, 06:49La selección de Uzbekistán se sometió a un control de seguridad inesperadoLa selección de Uzbekistán se sometió a un control de seguridad inesperadoHoy, 05:04
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada