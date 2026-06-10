¿Quiénes participarán en la nueva misión lunar de la NASA?

La NASA ha anunciado los nombres de los cuatro astronautas que participarán en la misión lunar Artemis III. En un evento celebrado en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, se reveló que los astronautas estadounidenses Andre Douglas, Frank Rubio y Randy Bresnik, así como el italiano Luca Parmitano, han sido seleccionados para la misión.

Anteriormente, la Agencia Espacial Europea había indicado que el primer astronauta europeo en participar en esta misión podría ser alemán. Sin embargo, en la selección final se prefirió a Luca Parmitano, quien cuenta con experiencia como piloto de pruebas.

Inicialmente, estaba previsto llevar humanos a la Luna como parte de Artemis III. Pero la NASA anunció en 2026 que el concepto de la misión había cambiado. Según el nuevo plan, la tripulación permanecerá en órbita terrestre baja y realizará maniobras de acoplamiento con los módulos de aterrizaje lunar desarrollados por SpaceX y Blue Origin.

Si bien la misión Artemis III está programada para 2027, el próximo aterrizaje tripulado de la NASA en la Luna se ha pospuesto hasta 2028 por el momento.

Como dato, en abril de este año, la tripulación de la misión Artemis II regresó a la Tierra con éxito, y la nave Orion estableció un nuevo récord al alejarse 407.000 kilómetros de la Tierra.