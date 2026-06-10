Teherán advierte a Washington que abandone la región
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha pedido a EE. UU. que retire a sus militares de Oriente Medio. Lo escribió en su página de la red social X.
"Si quieren estar a salvo, abandonen nuestra región", enfatizó Araghchi.
Según él, las fuerzas armadas iraníes no dejarán sin respuesta ningún ataque o amenaza. Teherán también declaró que no dudará en ejercer su derecho a la autodefensa.
Anteriormente, EE. UU. anunció que había atacado a Irán tras los eventos cerca del estrecho de Ormuz, y en respuesta, se informó que Irán atacó bases estadounidenses en la región.
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