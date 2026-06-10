Piden cadena perpetua para un uzbeko que apuñaló a su esposa en Turquía

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Piden cadena perpetua para un uzbeko que apuñaló a su esposa en Turquía

La investigación sobre el asesinato de la ciudadana uzbeka Nigina Sattorova, quien murió en plena calle en Turquía, ha concluido. La fiscalía ha solicitado una pena de cadena perpetua agravada para su esposo, Umid Sattorov, acusado de cometer el crimen. Así lo informaron los medios de comunicación locales turcos.

Al mismo tiempo, el fiscal ha solicitado una pena de hasta 20 años de prisión para un segundo sospechoso, Orinboy Botirbekov, quien fue identificado como cómplice del autor del asesinato.

Se informa que el 17 de agosto del año pasado, en el distrito de Ümraniye de Estambul, la metrópoli turca con la mayor población uzbeka, Nigina Sattorova, de 33 años, fue asesinada por su esposo, Umid Sattorov, quien le propinó una puñalada en la garganta. La fallecida era originaria de la región de Samarcanda y trabajaba temporalmente en Estambul. Según los investigadores, la tragedia ocurrió como resultado de una disputa familiar motivada por celos.

Durante las operaciones de búsqueda llevadas a cabo por la policía de Estambul, el sospechoso fue detenido en la zona de Ümraniye el 18 de agosto de 2025, un día después del incidente. Orinboy Botirbekov, nativo de la región de Jizzakh y sospechoso de ayudar a ocultar al criminal, también fue detenido por las fuerzas del orden.

Tras la finalización de las investigaciones, el 19 de agosto, el tribunal ordenó la prisión preventiva para los sospechosos.

TurquíaUzbekistánEstambulUmid SattorovNigina Sattorova
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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