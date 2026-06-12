Se dice que Elon Musk se ha convertido en el primer trillonario de la historia

Se informa que SpaceX ha recaudado 75 mil millones de dólares en una de las mayores ofertas públicas iniciales (OPI) en la historia de EE. UU. Según Reuters, la empresa vendió 555,56 millones de acciones a 135 dólares cada una.

Como resultado de la OPI, el valor de mercado de SpaceX se estima en 1,77 billones de dólares. Esta cifra sitúa a la empresa entre los gigantes tecnológicos más valiosos del mundo.

Según estimaciones de Reuters y Forbes, la participación de Elon Musk en SpaceX ha alcanzado casi 866 mil millones de dólares. Junto con Tesla y sus otros activos, se dice que su riqueza total ha superado los 1,1 billones de dólares.

De esta manera, Elon Musk es mencionado como el primer trillonario de la historia. Sin embargo, algunas publicaciones señalan que el cálculo de su riqueza incluye acciones condicionales futuras.