Se introducen restricciones de combustible en Moscú — ¿cuál es la razón?

Se han introducido límites a la venta de gasolina y diésel en varias gasolineras de Moscú, Rusia.

Según Bloomberg, algunas gasolineras están limitando la gasolina AI-92 y AI-95 a 20 litros y el diésel a 40 litros por cliente. Las grandes empresas también están aplicando diversas restricciones: algunas han establecido un límite de 90 litros por depósito o bidón, mientras que otras han limitado las ventas a 100 litros.

Aunque anteriormente se informó que las restricciones en algunas cadenas se habían levantado temporalmente, en las últimas semanas se han aplicado medidas similares en otras regiones rusas.

Según las autoridades, estas decisiones se tomaron en el contexto de interrupciones en el suministro de combustible. En particular, los ataques con drones a la infraestructura de refinado de petróleo y la disminución de los volúmenes de producción han complicado la situación.

Se informa que las autoridades están tomando medidas actualmente para estabilizar el suministro.