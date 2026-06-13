Anunciadas las fechas del funeral de Jamenei

Se han anunciado oficialmente las fechas de las ceremonias de despedida del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Según los informes, los eventos de despedida tendrán lugar del 4 al 9 de julio de este año. Así lo informó SNN.

Se ha comunicado que la ceremonia comenzará el 4 de julio en la mezquita del Imán Jomeini en Teherán. Posteriormente, se han planificado actos de duelo y procesiones públicas durante varios días en las principales ciudades del país: Teherán, Qom y Mashhad.

La ceremonia final tendrá lugar el 9 de julio en Mashhad. Ese día, tras el cortejo fúnebre, el cuerpo del difunto será enterrado en el recinto del santuario del Imán Reza.

Ali Jamenei falleció el 28 de febrero de este año como consecuencia de un ataque aéreo. Han pasado más de tres meses desde su fallecimiento.

Tras esto, se anunció que su hijo, Mojtaba Jamenei, había sido nombrado para el cargo de líder supremo de Irán. Se dice que él también resultó herido durante el mismo ataque y apenas ha aparecido en público desde entonces.

Estos acontecimientos se consideran un punto de inflexión importante en la vida política de Irán.