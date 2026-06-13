Anunciadas las fechas del funeral de Jamenei

·38·Mundo
Anunciadas las fechas del funeral de Jamenei

Se han anunciado oficialmente las fechas de las ceremonias de despedida del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Según los informes, los eventos de despedida tendrán lugar del 4 al 9 de julio de este año. Así lo informó SNN.

Se ha comunicado que la ceremonia comenzará el 4 de julio en la mezquita del Imán Jomeini en Teherán. Posteriormente, se han planificado actos de duelo y procesiones públicas durante varios días en las principales ciudades del país: Teherán, Qom y Mashhad.

La ceremonia final tendrá lugar el 9 de julio en Mashhad. Ese día, tras el cortejo fúnebre, el cuerpo del difunto será enterrado en el recinto del santuario del Imán Reza.

Ali Jamenei falleció el 28 de febrero de este año como consecuencia de un ataque aéreo. Han pasado más de tres meses desde su fallecimiento.

Tras esto, se anunció que su hijo, Mojtaba Jamenei, había sido nombrado para el cargo de líder supremo de Irán. Se dice que él también resultó herido durante el mismo ataque y apenas ha aparecido en público desde entonces.

Estos acontecimientos se consideran un punto de inflexión importante en la vida política de Irán.

IránAlí JameneiTeheránMashhadMojtaba Jamenei
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los últimos momentos de una estrella moribunda captados con precisión inéditaLos últimos momentos de una estrella moribunda captados con precisión inéditaHoy, 14:34Se introducen restricciones de combustible en Moscú — ¿cuál es la razón?Se introducen restricciones de combustible en Moscú — ¿cuál es la razón?Hoy, 14:21La acción de un periodista para una foto con Shakira hace reír a InternetLa acción de un periodista para una foto con Shakira hace reír a InternetHoy, 11:56El Primer Ministro de Pakistán dice que EE. UU. e Irán están cerca de un acuerdoEl Primer Ministro de Pakistán dice que EE. UU. e Irán están cerca de un acuerdoHoy, 11:51El filántropo enmascarado está cambiando la vida de cientos de personasEl filántropo enmascarado está cambiando la vida de cientos de personasHoy, 11:28Adam Kadyrov condecorado como 'Héroe de Chechenia' por segunda vezAdam Kadyrov condecorado como 'Héroe de Chechenia' por segunda vezHoy, 07:21
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal