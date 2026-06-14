En China, los robots piden dinero y mendigan

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En China, los robots piden dinero y mendigan

Un video inusual, que supuestamente fue grabado en China, está causando un gran debate en las redes sociales. En él, un robot aparece arrodillado en un lugar público, haciendo gestos con las manos como si estuviera pidiendo dinero a la gente.

Lo más interesante es que junto al robot se ha colocado un código QR para pagos digitales. Esto da la impresión de combinar las tecnologías modernas con la «mendicidad». La música emotiva añadida al video hace que la escena sea aún más dramática, captando la atención de las personas.

Esta situación ha sorprendido a muchos usuarios, dando lugar a diversas opiniones y conjeturas. Mientras algunos lo consideran marketing o un experimento social, otros destacan lo rápido que están avanzando las tecnologías robóticas.

Al mismo tiempo, el propósito detrás del video —si es publicidad, un proyecto artístico o simplemente un experimento— aún no está claro.

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