Un error momentáneo: Una tragedia terrible en Brasil

Una joven de 21 años murió en Limeira, estado de São Paulo, durante un salto de cuerda (una atracción extrema similar al puenting). Según información preliminar, los organizadores olvidaron engancharla a la cuerda de seguridad y la joven cayó desde una altura de aproximadamente 40 metros sin protección alguna.

Un video que circula en redes sociales muestra a la joven preparándose para saltar, mientras la cuerda de seguridad permanecía en el suelo. Los testigos notaron el error solo después de que ella ya se había lanzado.

Se ha iniciado una investigación sobre el incidente. Según informes de medios locales, varias personas presentes en el lugar han sido interrogadas y algunas han sido detenidas temporalmente.

Unos segundos de descuido le costaron la vida a una persona joven. Este caso sirve como recordatorio de lo importante que es seguir estrictamente las normas de seguridad en los deportes extremos.