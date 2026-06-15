Un fenómeno inusual: ¡Este pez no nada, se sostiene en el fondo del océano como un trípode!

·25·Mundo

El Bathypterois grallator, o pez trípode, que vive en el fondo del océano, asombra a muchos con su apariencia. No nada constantemente como los peces comunes, sino que se mantiene erguido en el lecho marino como un trípode de cámara.

Los largos radios de sus aletas caudal y pélvicas se extienden hacia abajo, formando una estructura de soporte de tres patas. Esto le permite mantener el equilibrio justo por encima del fondo marino.

Este método le ayuda a ahorrar energía. En el océano profundo, donde no hay luz solar, el alimento es escaso y la presión es extremadamente alta, no persigue a sus presas, sino que espera a los pequeños organismos que trae la corriente.

El pez trípode también puede sentir pequeñas vibraciones en el agua a través de sus largas aletas. Dado que la percepción sensorial es más importante que la vista en la oscuridad, detecta a sus presas mediante estas señales precisas.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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