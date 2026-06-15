Trump anuncia la conclusión de un 'gran acuerdo' con Irán

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Trump anuncia la conclusión de un 'gran acuerdo' con Irán

Se ha anunciado que se ha acordado un memorando de paz inicial entre Estados Unidos e Irán. Está previsto que el documento se firme en Suiza el 19 de junio.

El acuerdo contempla un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano, así como la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según los informes, el memorando también incluye la flexibilización de las sanciones al petróleo iraní, el desbloqueo de activos y compromisos sobre el programa nuclear.

Una vez firmado el documento, Estados Unidos e Irán continuarán las negociaciones sobre los temas más controvertidos durante otros 60 días. Se espera que después se firme un tratado de paz definitivo.

Donald Trump destacó que el acuerdo servirá para fortalecer la paz y la seguridad en la región.

Donald TrumpEE. UU.IránSuizaLíbano
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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