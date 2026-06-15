Una falsa “esposa de lord” roba objetos de valor en Moscú

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Una falsa “esposa de lord” roba objetos de valor en Moscú

Una mujer que trabajaba como empleada doméstica en Moscú, Rusia, fue declarada culpable de robo mayor y fraude. Según el fallo judicial, fue sentenciada a 5 años de prisión, informó TASS.

Resultó que Lyudmila Farmer se ganó la confianza de los propietarios haciéndose pasar por una persona rica e influyente. Incluso se presentó como la esposa de un antiguo lord que había vivido en Gran Bretaña.

En agosto de 2023, aprovechando la ausencia de los dueños de casa, robó secretamente relojes costosos y dinero en efectivo del apartamento. Entre los artículos robados se encontraban marcas famosas como Rolex, Cartier y Audemars Piguet.

Más tarde, la mujer empeñó estos objetos de valor y recibió una gran suma de dinero. También se descubrió que cobraba por trabajos que nunca realizó mientras fingía trabajar para la dueña de casa.

Aunque la mujer no admitió su culpabilidad durante el juicio, las pruebas recopiladas confirmaron que había cometido el delito.

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