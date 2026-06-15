Evitan tragedia terrible en escuela de China

Un grave incidente que podría haber ocurrido en una escuela de China fue evitado a tiempo gracias a la vigilancia de un profesor. Se informó que dos estudiantes intentaron empujar a una tercera niña desde el techo del edificio.

Al notar la situación, el profesor se dio cuenta de que las niñas subían sospechosamente al techo e inmediatamente las siguió. Gracias a su rápida acción, la situación se controló antes de que ocurriera una tragedia y se salvó la vida de la niña.

El incidente causó una seria preocupación entre el personal escolar y los padres. Los expertos enfatizan la necesidad de prestar más atención a las relaciones entre los niños, la presión psicológica y los problemas de seguridad.

Este suceso demostró una vez más lo importante que es en las instituciones educativas no solo impartir conocimientos, sino también garantizar el estado psicológico y la seguridad de los estudiantes.