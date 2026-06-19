Misteriosas criaturas azules sorprenden en las costas de Gales

Un fenómeno inusual ha captado la atención de residentes y turistas en las costas galesas. Cientos de pequeñas criaturas marinas de un color azul brillante han llegado a las playas con las olas, según informó la BBC.

Se sabe que estos organismos son conocidos en la ciencia como «Velella». Han sido muy frecuentes en las playas de Anglesey, Gwynedd y Tenby, despertando el interés de muchos por su apariencia.

Los expertos señalan que estas criaturas pertenecen a una colonia de hidrozoos, siendo parientes de las anémonas de mar y los corales. Su rasgo más distintivo es una estructura similar a una vela en la parte superior de su cuerpo, que utilizan para moverse impulsadas por el viento y las corrientes marinas.

Según los expertos, estas criaturas suelen quedar varadas principalmente durante el otoño y el invierno. En este periodo, las fuertes corrientes oceánicas y las tormentas las traen desde regiones lejanas. Generalmente miden unos 7 centímetros y, en algunos casos, miles de ellas pueden llegar a la costa simultáneamente.

Los residentes locales afirman que, bajo la luz del sol, el color azul de estas criaturas se vuelve aún más intenso, creando un paisaje maravilloso. Por ello, se han convertido en el centro de atención de quienes pasean por la playa.

Sin embargo, los especialistas advierten que detrás de este hermoso paisaje existen precauciones. Según Frankie Hobron, bióloga marina del Anglesey Sea Zoo, estas criaturas se parecen físicamente a la famosa carabela portuguesa. Aunque son más pequeñas, poseen células urticantes.

Se indica que, debido a que la piel de las manos es gruesa, el contacto puede no sentirse siempre. No obstante, si tocan los labios, el rostro u otras partes sensibles del cuerpo, podrían provocar ardor, picazón y un dolor leve.