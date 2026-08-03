Recaudan 170 000 dólares para el bebé encontrado en un basurero

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Recaudan 170 000 dólares para el bebé encontrado en un basurero

Este conmovedor suceso, ocurrido en 2017, volvió a demostrar que la humanidad, la compasión y la bondad no conocen fronteras. El protagonista de esta historia es Jimmi Amisial, un estudiante universitario haitiano que estudiaba en Texas, Estados Unidos. Su valentía y generosidad conquistaron el corazón de millones de personas.

En aquel momento, Jimmi tenía 22 años y había regresado a su país natal, Haití, para pasar las vacaciones de verano. Durante su viaje se encontró con una situación que jamás olvidaría. Jimmi halló a un bebé de apenas cuatro meses entre un montón de basura. Los habitantes de la zona, que creían en diversos rumores y supersticiones, incluso tenían miedo de acercarse al niño. Sin embargo, Jimmi ignoró esos comentarios y puso en primer lugar salvar la vida del bebé.

Sin dudarlo, tomó al niño en brazos y lo llevó de inmediato ante unos médicos. Tras el examen médico y los tratamientos necesarios, el bebé logró salvarse. Posteriormente, las autoridades buscaron a los padres del niño. A pesar de todos sus esfuerzos, no fue posible identificar a sus familiares.

Después de esto, el tribunal ofreció a Jimmi Amisial convertirse en el tutor legal del niño. Jimmi aceptó con gusto aquella gran responsabilidad y le puso al bebé el nombre de Emilio. Así, se convirtió no solo en el salvador del pequeño, sino también en un padre cariñoso para él.

Un hombre sonriente que lleva a un niño pequeño y un niño con una mochila escolar.

La adopción oficial de Emilio, los trámites administrativos y la preparación de su futuro requerían dinero. Con ese objetivo, se lanzó una campaña de donaciones en la plataforma GoFundMe. La conmovedora historia de Jimmi y Emilio se difundió rápidamente por todo el mundo.

Conmovidas por lo ocurrido, miles de personas desconocidas de distintos países no permanecieron indiferentes y realizaron donaciones. En muy poco tiempo se recaudaron más de 170 000 dólares. El dinero se destinó a los trámites de adopción oficial del niño y a garantizarle un futuro digno.

Con el paso de los años, Emilio creció mucho. Hoy va a la escuela, estudia y Jimmi Amisial lo cría con cariño como si fuera su verdadero hijo. Esta historia sigue inspirando a muchas personas, pues demuestra cómo la humanidad, la compasión y el valor de una sola persona pueden cambiar por completo un destino.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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