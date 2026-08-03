Recaudan 170 000 dólares para el bebé encontrado en un basurero

Este conmovedor suceso, ocurrido en 2017, volvió a demostrar que la humanidad, la compasión y la bondad no conocen fronteras. El protagonista de esta historia es Jimmi Amisial, un estudiante universitario haitiano que estudiaba en Texas, Estados Unidos. Su valentía y generosidad conquistaron el corazón de millones de personas.

En aquel momento, Jimmi tenía 22 años y había regresado a su país natal, Haití, para pasar las vacaciones de verano. Durante su viaje se encontró con una situación que jamás olvidaría. Jimmi halló a un bebé de apenas cuatro meses entre un montón de basura. Los habitantes de la zona, que creían en diversos rumores y supersticiones, incluso tenían miedo de acercarse al niño. Sin embargo, Jimmi ignoró esos comentarios y puso en primer lugar salvar la vida del bebé.

Sin dudarlo, tomó al niño en brazos y lo llevó de inmediato ante unos médicos. Tras el examen médico y los tratamientos necesarios, el bebé logró salvarse. Posteriormente, las autoridades buscaron a los padres del niño. A pesar de todos sus esfuerzos, no fue posible identificar a sus familiares.

Después de esto, el tribunal ofreció a Jimmi Amisial convertirse en el tutor legal del niño. Jimmi aceptó con gusto aquella gran responsabilidad y le puso al bebé el nombre de Emilio. Así, se convirtió no solo en el salvador del pequeño, sino también en un padre cariñoso para él.

La adopción oficial de Emilio, los trámites administrativos y la preparación de su futuro requerían dinero. Con ese objetivo, se lanzó una campaña de donaciones en la plataforma GoFundMe. La conmovedora historia de Jimmi y Emilio se difundió rápidamente por todo el mundo.

Conmovidas por lo ocurrido, miles de personas desconocidas de distintos países no permanecieron indiferentes y realizaron donaciones. En muy poco tiempo se recaudaron más de 170 000 dólares. El dinero se destinó a los trámites de adopción oficial del niño y a garantizarle un futuro digno.

Con el paso de los años, Emilio creció mucho. Hoy va a la escuela, estudia y Jimmi Amisial lo cría con cariño como si fuera su verdadero hijo. Esta historia sigue inspirando a muchas personas, pues demuestra cómo la humanidad, la compasión y el valor de una sola persona pueden cambiar por completo un destino.