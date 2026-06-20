Descarrilamiento de metro en Estambul: pasajeros evacuados

Un tren que circulaba por la línea M4 del metro de Estambul descarriló cerca de la estación de Bostanji. Se informó que al menos 3 personas resultaron heridas en diversos grados.

Tras el suceso, brigadas de asistencia médica urgente y servicios de rescate llegaron rápidamente al lugar. Los heridos recibieron primeros auxilios y fueron trasladados al hospital.

El tráfico del metro fue suspendido temporalmente debido al incidente. Los pasajeros que quedaron atrapados en el tren fueron evacuados siguiendo las medidas de seguridad, viéndose obligados a caminar por el túnel durante un tiempo.

Las organizaciones competentes han iniciado una investigación para determinar las causas de este incidente. Según la información preliminar, también se considera la posibilidad de un fallo técnico.

En este momento, se están tomando las medidas necesarias para restablecer la circulación del metro y garantizar la seguridad de los pasajeros.