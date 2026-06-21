La esposa del primer ministro español será juzgada por corrupción

EFE según informa la agencia de noticias, Begoña Gómez, esposa del primer ministro español, comparecerá ante un jurado por un caso de corrupción y malversación de fondos. Tras las primeras vistas, el tribunal impuso medidas cautelares estrictas a la acusada.

Restricciones impuestas por el tribunal

Para evitar el riesgo de fuga de Begoña Gómez del país durante el proceso judicial, se han implementado las siguientes medidas preventivas :

Prohibición de salir del país : Se le ha prohibido estrictamente salir del territorio español ;

Incautación de documentos : Su pasaporte fue retirado por el tribunal ;

Registro obligatorio : La Sra. Gómez debe presentarse dos veces al mes ante los órganos de control correspondientes para registrarse.

Contenido de las acusaciones y pena solicitada

En el marco de este caso penal, la fiscalía solicita una pena muy severa. Anteriormente, el fiscal había solicitado para Gómez una pena de 24 años de prisión según se informó.

Actualmente, la esposa del primer ministro está acusada de las siguientes infracciones :

Corrupción en el sector privado ; Malversación de fondos públicos ; Uso indebido y sin propósito de fondos presupuestarios ; Tráfico de influencias utilizando su cargo para influir ilegalmente en decisiones.

En este caso, no solo Gómez, sino también su asesora acusada de complicidad Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés también responderán ante la justicia.

Origen del caso penal y nuevos episodios

Este escandaloso caso penal comenzó en la primavera de 2024. En aquel momento, « Manos Limpias » la organización ciudadana presentó una denuncia acusando a Begoña Gómez de utilizar sus contactos políticos para adjudicar contratos gubernamentales y licitaciones públicas a determinadas empresas.

Posteriormente, durante las diligencias de investigación, el alcance del caso se amplió. Se añadieron nuevos episodios penales relacionados con la actividad de Gómez en una cátedra universitaria en Madrid, los procesos financieros y las reglas sospechosas de contratación de personal.