Nacen tigres cuando solo quedan 450 en el mundo

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Nacen tigres cuando solo quedan 450 en el mundo

En el Longleat Safari Park del Reino Unido, nació una nueva camada de tigres de Amur, una especie en peligro de extinción. Lo más llamativo es que dos cachorros gemelos el 29 de julio, Día Internacional del Tigre, nacieron en esa fecha, lo que dio al acontecimiento un significado aún más simbólico.

Según se informó, los cachorros son descendientes de la pareja que vive en el parque, Red y Yana . Se trata de su tercera camada. Por ahora, no se ha determinado el sexo ni los nombres de los gemelos. Como en años anteriores, los cuidadores podrían invitar al público a participar en la elección de sus nombres.

En un vídeo publicado por el parque se ve a los recién nacidos acurrucados, emitiendo sonidos, mientras su madre, Yana los lame y acicala con cuidado. Las imágenes despertaron gran interés en las redes sociales.

La responsable de la sección de safari, Amy Waller, calificó el nacimiento como un gran logro.

«Para nosotros es una enorme alegría recibir otra camada de estos animales raros y amenazados. Además, que haya ocurrido cerca del 60.º aniversario de nuestro parque safari le da una importancia especial. Yana también es una madre excelente y hasta ahora ha criado con éxito a seis cachorros. Por eso confiamos plenamente en su experiencia», declaró.

Según los especialistas, los cachorros se alimentan de leche materna durante aproximadamente seis meses, y después aprenden poco a poco a comer carne. Ya se ha señalado que crecen sanos y fuertes. Por ello, la madre recibe más alimento de lo habitual.

Un pequeño cachorro de tigre está tumbado sobre paja con los ojos cerrados.

El tigre de Amur es considerado el felino salvaje más grande del mundo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo ha clasificado como especie en peligro de extinción. Según los especialistas, en estado salvaje solo quedan aproximadamente 450 .

El Longleat Safari Park participa activamente en el Programa Europeo de Cría (EEP). Tres tigres nacidos en la camada anterior fueron trasladados a otros parques, mientras que Yuki ya ha tenido sus propios cachorros.

Actualmente, en el parque viven siete tigres de Amur . Entre ellos están Red, Yana, Heidi, Seeka, Dora-Boo y los dos cachorros gemelos recién nacidos. Esto ha convertido a Longleat en el Reino Unido en el parque safari con la mayor familia de tigres de Amur del país.

Cabe señalar que Yana y Redtuvieron una camada anterior en mayo de 2024, compuesta por cuatro hembras: Ginger Biscuit, Dora-Boo, Heidi y Seeka . Sus nombres fueron elegidos mediante una votación pública. La primera camada de la pareja nació en 2019, en el Longleat Safari Park, después de una pausa de 20 años, y estuvo formada por dos cachorros llamados Rusty y Yuki nomli ikki yo‘lbars bolasi dunyoga kelgan.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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