Por qué los inversores de Venesur trabajan con creadores-inversores

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Por qué los inversores de Venesur trabajan con creadores-inversores

Los fondos de Venesur han comenzado a recurrir cada vez más a creadores de contenido populares para generar un clima de confianza con los futuros fundadores de startups antes de cerrar acuerdos financieros con ellos. Esta tendencia se ha hecho especialmente visible últimamente en Internet y en el mercado de capital riesgo. Techcrunch.com informa de ello.

Según ixbt.com, estos cambios también se reflejaron en grandes operaciones, como la adquisición por parte de a16z del pódcast Turpentine, propiedad de Erik Torenberg, y del proyecto TBPN de OpenAI. Como continuación de estas iniciativas, el fondo Lightspeed Venture Partners también aplicó una importante política de contratación.

El nuevo paso de Lightspeed

El fondo de capital riesgo Lightspeed Venture Partners incorporó a Claire Zoa, una experimentada inversora seed con una amplia audiencia y numerosos seguidores en Instagram y TikTok. Su principal tarea consiste en encontrar proyectos prometedores y presentar el nuevo programa del fondo junto con su director de marketing, Josh Mashiz.

Claire Zoa y Josh Mashiz fueron invitados al pódcast Equity de TechCrunch, donde analizaron el tema en profundidad. Durante la conversación, buscaron respuestas a la cuestión de si el concepto de «creador-inversor» se ha convertido en una función real y estable del mercado moderno de capital riesgo, o si los fondos todavía están poniendo a prueba este enfoque.

La importancia de la nueva tendencia

Según los expertos, los jóvenes emprendedores e innovadores confían más en personas cercanas a ellos, conocidas en el entorno digital y activas en las redes sociales, que en los fondos de capital riesgo tradicionales. Por ello, las empresas de capital riesgo intentan incorporar a sus equipos no solo a personas que aporten capital, sino también a profesionales con influencia mediática.

Se espera que esta tendencia transforme profundamente en el futuro la relación entre las startups y los inversores. En la era de la economía digital y las redes sociales, la marca personal y la capacidad de comunicarse directamente con una audiencia se están convirtiendo en factores decisivos en el mundo empresarial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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