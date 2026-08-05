Las orcas muestran ante la cámara una aterradora técnica de caza por primera vez

Las orcas volvieron a sorprender a los científicos. Durante unas observaciones realizadas en el golfo de California, se filmó por primera vez su particular forma de despedazar y alimentarse de un enorme pez luna.

Los investigadores documentaron en dos ocasiones cómo una orca sujetaba un pez luna muerto mientras otra se acercaba a gran velocidad y lo golpeaba con fuerza hasta despedazarlo. Como resultado, el pez quedaba dividido en pequeños trozos, más fáciles de comer para las orcas jóvenes.

Según los especialistas, este comportamiento podría facilitar la alimentación de las orcas jóvenes o servir para enseñarles técnicas de caza. Al mismo tiempo, algunos científicos lo consideran una conducta excepcional que demuestra su alto nivel de inteligencia y cooperación.

Esta observación despertó un gran interés en la comunidad científica. Los autores del estudio señalaron que este método de caza de las orcas nunca había sido registrado con tanto detalle. Esto podría ampliar aún más nuestra comprensión del comportamiento de los depredadores marinos.